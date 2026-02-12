Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Saúde

Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público

Promotoria vai acompanhar de forma sistemática as providências adotadas pela gestão municipal para a solução dos problemas apontados

12 fevereiro 2026 - 12h11Vinícius Santos
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / GoogleCentro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google  

A saúde pública em Campo Grande enfrenta dificuldades que impactam diretamente o atendimento à população. Diante desse cenário, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou investigação para apurar a situação do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A 32ª Promotoria de Justiça abriu Inquérito Civil para investigar irregularidades estruturais e falhas em equipamentos na Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico (Uerd), vinculada ao CEM. 

A medida foi adotada após fiscalização do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13), que identificou infiltrações, equipamentos inoperantes e ausência de contrato de manutenção preventiva.

O relatório também apontou problemas na conservação dos aparelhos utilizados nos atendimentos, indicando riscos aos pacientes e prejuízos na prestação do serviço.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que enfrenta entraves nos processos de aquisição e manutenção, mas confirmou a chegada de novos equipamentos em 2025, como ultrassom terapêutico, laser duo e eletroestimuladores. Ainda assim, permanecem pendências estruturais.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura comunicou que concluiu os projetos de reforma do CEM. As intervenções previstas incluem revisão do layout, correção de infiltrações, substituição de pisos, portas e janelas, além de adequações elétricas e hidrossanitárias. A execução será feita de forma escalonada para evitar a interrupção dos atendimentos.

Diante das falhas apontadas, a Promotoria converteu a Notícia de Fato em Inquérito Civil e determinou que a Sesau apresente documentação que comprove as medidas adotadas, como contratos de manutenção, andamento dos processos de compra e ações emergenciais para reduzir riscos até a conclusão da reforma.

Com a instauração do procedimento, o MPMS passa a acompanhar de forma sistemática as providências da gestão municipal, com o objetivo de assegurar que a Uerd ofereça atendimento adequado, seguro e em conformidade com as normas legais e sanitárias do SUS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Aedes aegypti, o mosquito da dengue
Saúde
Com nenhuma morte registrada, MS já soma 79 confirmações de dengue
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Saúde
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Vacina sendo aplicada
Saúde
Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
Começa vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra dengue
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Medicamento Mounjaro
Saúde
Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro
Campanha terá 18 mil vacinas à disposição
Saúde
Indústria de MS recebe campanha de imunização contra a gripe
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa
Morcego com raiva foi encontrado em Campo Grande
Saúde
Campo Grande registra primeiro caso de morcego positivo para raiva em 2026
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo