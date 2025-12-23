Menu
Fim das manifestações! Servidores da Santa Casa irão receber parte do 13° amanhã

O restante do pagamento deverá ser realizado até o dia 10 de janeiro de 2026

23 dezembro 2025 - 20h21

Após alguns dias de paralisações e manifestações, os servidores da Santa Casa de Campo Grande entraram em acordo com a diretoria para receber o décimo terceiro salário. 

Durante assembleia ficou decidido que o pagamento será realizado em duas etapas, não em três como a entidade havia sugerido. Agora, os médicos, enfermeiros, técnicos, serviços gerais e cozinha irão receber 50% do pagamento na quarta-feira (24). 

O restante será creditado na conta dos servidores até o dia 10 de janeiro de 2026. 

Todas as categorias se mobilizaram desde as primeiras horas de segunda-feira para questionar o escalonamento de pagamento, previsto para ser realizado em três parcelas, ou seja, de janeiro a março de 2026. 

Crise 

A Santa Casa vem passando por momentos difíceis e enfrenta além da falta de dinheiro para quitar a folha dos funcionários, problemas com abastecimento causados pela falta de pagamento de fornecedores, equipamentos, superlotação e outros. 

A diretoria afirma que parte dos problemas poderia ser resolvido caso o poder público municipal e estadual realizasse de maneira correta os repasses necessários ao maior hospital de Mato Grosso do Sul.

