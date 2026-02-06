Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais e opera jovem de 20 anos

A realização de cirurgias bucomaxilofaciais foi retomada nesta semana no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). O retorno do serviço foi possível após investimento de aproximadamente R$ 500 mil do Governo do Estado, destinado à aquisição de órteses e próteses e garante o acesso da população a procedimentos especializados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O primeiro procedimento desta nova fase foi realizado em um jovem de 20 anos, vítima de um grave acidente de motocicleta ocorrido há mais de 30 dias. O paciente estava internado em outra unidade hospitalar. Ao chegar ao HRMS, foi submetido à cirurgia bucomaxilofacial.

De acordo com o cirurgião e chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do HRMS, Fernando Esgalha, o caso mostra a importância da retomada do serviço. “Trata-se de uma cirurgia de alta complexidade, agravada pelo tempo em que o paciente aguardou atendimento em outra unidade hospitalar. Hoje, além do trauma, foi necessário operar também a sequela do trauma, pois os ossos já estavam em processo de consolidação”, explicou.

Segundo ele, a retomada do serviço representa um avanço significativo para a saúde pública estadual. “A cirurgia bucomaxilofacial é essencial no atendimento a vítimas de traumas, especialmente de acidentes de trânsito, por exemplo. Retomar esse serviço no HRMS significa garantir acesso, com qualidade e resolutividade”, destacou.

Referência em média e alta complexidade em Mato Grosso do Sul, o HRMS realizou, no último ano, mais de 12 mil cirurgias e procedimentos cirúrgicos. Na unidade hospitalar, foram realizados mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, consultas ambulatoriais, exames e atendimentos multiprofissionais, entre outros, em 2025.

