HU encerra ala CTI/Covid após 90 dias de operação

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebseh), encerrou nesta terça-feira (27), a ala CTI/Covid, que contava com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Secretaria de Estado de Saúde estipulou um prazo de 90 dias para o funcionamento, que visava desafogar a demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência da doença no estado.

“Humano e emocionante registro da equipe do CTI Ala COVID do Humpa-UFMS/Ebserh, finalizando um dos últimos plantões, e agradecendo pela saúde dos profissionais e dos pacientes que aqui receberam cuidado até a alta.” Postou o Hospital no Instagram, após três meses de operação da ala.

“Só Deus sabe o que passamos! Em 14 anos de profissão nunca imaginei viver essa guerra biológica um misto de emoções entre medo, dó, impotência, alegria, gratidão entre outros....ver o cliente consciente, conversando e no outro plantão a triste notícia de mais um óbito espero que possamos evoluir cada vez mais gratidão aos colegas do CTI COVID e homenagem aos colegas que perdemos na guerra.” Comentou uma das integrantes da equipe.

A assessoria do Hospital informou que a cti/covid estava programada pra 90 dias. "Estava previsto na contratualização com o estado que funcionaria por 90 dias, o Hospital Regional é o hospital de referência desde o início da pandemia. Então a regulação vai mandar pra lá."

No total, MS já teve 1.566 óbitos. A média móvel óbitos dos últimos sete dia em MS está em 7,7 e a taxa de contágio está em 0.91. Atualmente 294 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 154 em leitos clínicos e 142 em UTI.

