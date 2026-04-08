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Saúde

Inscrições para Mais Médicos terminam hoje com 1,5 mil vagas abertas

Edital oferece bolsa de R$ 14,1 mil e atuação de até 4 anos

08 abril 2026 - 12h36Sarah Chaves, com Agência Brasil
Fernando Frazão/Agência BrasilFernando Frazão/Agência Brasil  

O prazo para inscrição no 45º ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil termina às 23h59 (de Brasília) desta quarta-feira (8). O edital oferta 1.524 vagas para atuação na atenção básica do SUS, principalmente em regiões com falta de profissionais.

Do total de vagas, 1.351 são destinadas às equipes de Saúde da Família, 75 para consultórios na rua e 98 para Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). As oportunidades foram distribuídas com base em critérios como vulnerabilidade social e dificuldade de acesso.

Podem se inscrever médicos com registro no Conselho Regional de Medicina. O edital contempla três perfis: profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado, médicos brasileiros formados no exterior e estrangeiros habilitados. Os formados no país têm prioridade na seleção.

Os selecionados vão atuar por até 48 meses, com carga de 44 horas semanais, incluindo atendimento e formação continuada. O programa oferece bolsa-formação de R$ 14.121,63 mensais. Em casos de mudança de cidade, o médico pode receber ajuda de custo de até três bolsas.

As inscrições devem ser feitas pela Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento, com login Gov.br. O programa é coordenado pelo Ministério da Saúde e busca reforçar o atendimento em áreas mais vulneráveis.

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