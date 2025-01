JD1TV: 1º episódio do Conexão SM traz reflexões sobre redes sociais

O programa "Conexão SM" estreou nesta quarta-feira (15) no JD1, apresentado pela psiquiatra Silmara Medeiros. O 1º episódio trouxe uma reflexão sobre o impacto das redes sociais na saúde mental.

O episódio discutiu as vantagens e desafios que as plataformas digitais impõem aos indivíduos, tanto no contexto pessoal quanto social.

No primeiro episódio, as convidadas Tatiane Bombassaro, doutora em Psicologia, e Marjane Freitas Brandão, psicanalista, trouxeram suas análises sobre o tema.

Tatiane apontou que as redes sociais e as tecnologias têm desempenhado um papel importante na adaptação dos indivíduos, especialmente no pós-pandemia.

Ela destacou que as plataformas digitais facilitam o acesso à informação, aprendizado e até mesmo a manutenção de relações à distância, desempenhando um papel fundamental na atual configuração social.

Marjane, por sua vez, trouxe uma perspectiva crítica, refletindo sobre os efeitos contraditórios das redes sociais.

Ela afirmou que, enquanto as plataformas nos conectam, essa conexão digital muitas vezes não substitui o vínculo físico e emocional necessário para um bem-estar genuíno. Para ela, as redes sociais podem intensificar a sensação de solidão, mesmo quando proporcionam um espaço para interação.

