Jovem de 21 anos morre em Dourados com suspeitas de coronavírus

Gabriel Neves com informações do site "Dourados News"

Um jovem, 21 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (02), no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), a morte é tratada como suspeita para o novo coronavírus.

Segundo o site ‘Dourados News”, o farmacêutico do Núcleo de Vigilância em Saúde, Emerson Eduardo Correa, entrou em contato com o Governo do Estado e pediu agilidade no resultado do exame laboratorial que pode confirmar ou descartar a doença.

Emerson explicou que só poderá revelar a ficha completa do paciente caso a morte por Covid-19 seja confirmada, ele também revela que a coleta de amostrar do paciente foi feita no início desta semana, quando ouve a notificação de suspeita da doença.

