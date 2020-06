Leitora denuncia aglomeração na Ultramedical, clínica rebate

Ambiente lotado, pessoas próximas uma da outra e clientes sem fazer o uso de máscaras de proteção, descumprindo medidas básicas de proteção contra o novo coronavírus. Esse é o cenário visto em uma unidade médica particular de Campo Grande, através de fotos enviadas por uma leitora do JD1.

A leitora, que preferiu não se identificar, foi a Ultramedical Exames, na manhã desta quinta-feira (18), fotos tiradas pelo celular foi a única forma que ela encontrou para relatar o descontentamento e preocupação com o local, se tratamento de uma unidade de saúde.

Nas imagens é possível ver um grande número de pessoas em ambiente fechado, apesar dos assentos estarem com distanciamento obrigatório, a distância ainda parece ser pequena, não respeitando o mínimo de 1,5 metros, recomendado por autoridades de saúde.

No relato a leitora afirma que foi possível ver funcionários sem máscaras, mas nas imagens enviadas existem apenas pacientes e acompanhantes, não sendo possível identificar se os funcionários realmente faziam ou não o uso do equipamento.

A reportagem entrou em contato com a clínica que relatou cumprir todas as medidas necessárias e determinadas para a não propagação do novo coronavírus, como distanciamento entre as pessoas, uso obrigatório de máscaras e uso de álcool em gel 70.

Sobre as fotos, a Ultramedical afirma que a imagem pode ter uma diferente interpretação dependendo o ângulo e o local onde foi tirada, mas a reclamação não procede.

