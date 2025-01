MS projeta 7,6 milhões de visitas neste ano em combate às arboviroses

Com um número bastante ambicioso, Mato Grosso do Sul pretende alcançar 7,6 milhões de lares neste ano para ajudar no combate as arboviroses, que são as doenças da dengue, chikungunya e zika.

O número significaria 95% de cobertura nos imóveis cadastrados.

A ação será monitorada pela plataforma e-Visit@ Endemias, ferramenta criada em 2018 pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), que já cobre todos os 79 municípios do Estado.

Em 2024, a SES contabilizou 5,8 milhões de visitas realizadas por cerca de 2 mil agentes de epidemiologia, vinculados às secretarias municipais.

Aproximadamente 2,2 milhões de imóveis não foram vistoriados devido a recusas ou ausência de moradores e meta para este ano é reduzir essa lacuna.

