MS registra 17 novos casos de coronavírus, entre eles uma criança de 4 anos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulga neste domingo (26), que foram confirmados 17 novos casos de coronavírus no Mato Grosso do Sul, somando 234 infectados no Estado.



A SES recebeu 2.177 notificações, 18 estão sob investigação e 1.904 foram descartados e 21 foram excluídos.

Os novos casos se tratam de 7 mulheres entre 24 a 56 anos, e 7 homens, entre 16 a 70 anos em Campo Grande, incluindo uma criança de 4 anos.



Os outros dois casos são uma mulher de 47 anos e um homem de 49 anos, ambos de Ladário, e estiveram no Rio de Janeiro.

O número de óbitos permanece sendo de sete pessoas no MS, sendo duas em Batayporã, duas na capital e três em Três Lagoas.





Campo Grande é o município com maior número de casos confirmados, com 125, seguido por Três Lagoas com 39 e em terceiro os municípios de Dourados, Nova Andradina e Sonora, todos com 11 casos confirmados.





