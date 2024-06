MS registra mais 4 mortes por dengue; menina de 8 anos está entre as vítimas

Mais quatro mortes causadas por dengue foram confirmadas em Mato Grosso do Sul, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta quarta-feira (12). Outras 14 mortes estão em investigação no Estado.

Nesta semana, os municípios de Mundo Novo e Aparecida do Taboado passaram a integrar a lista das cidades que registraram mortes por dengue.

Em Mundo Novo, a 463 km de Campo Grande, a vítima foi uma idosa, de 74 anos. Ela possuía comorbidades, como diabetes, doença renal crônica e hipertensão arterial.

Outro idoso, de 91 anos, morreu na cidade de Aparecida do Taboado, a 458 km da Capital. O homem não possuía nenhuma comorbidade e faleceu 20 dias após os primeiros sintomas da doença.

As outras duas mortes foram registradas na cidade de Chapadão do Sul, a 331 km da Capital. A primeira ocorreu no dia 27 de maio, sete dias após um homem, de 38 anos, apresentar os primeiros sintomas da dengue. A vítima possuía diabetes e hipertensão arterial.

O segundo óbito foi de uma criança, de 8 anos, que não possuía nenhuma comorbidade. A menina começou a sentir os sintomas da doença no dia 25 de maio e morreu dois dias depois.

Vale ressaltar que anteriormente, outras mortes foram registradas em Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Ponta Porã. Entre as vítimas, nove delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Nos últimos 14 dias, Iguatemi lidera o ranking dos municípios com alta incidência da doença, seguido por Itaquiraí e Juti.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 49.509 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 138.351 doses da vacina contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

