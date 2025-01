MS registra primeira morte por COVID-19 em 2025

Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte por COVID-19 em 2025. De acordo com o primeiro boletim epidemiológico do ano, são dois casos confirmados em janeiro e um deles não resistiu.

A vítima é uma mulher de 65 anos, residente de Bataguassu, com Pneumopatia Crônica. O óbito foi constatado no dia 4 de janeiro.

A atualização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgada nesta terça-feira (14), mostra que, mesmo com o óbito, há estabilidade nos números.

Apesar da estabilização, os números são sujeitos a alterações conforme os municípios atualizam os dados. As autoridades de saúde reforçam a importância de continuar com o acompanhamento, a vacinação e o cumprimento das orientações de segurança para evitar novos surtos.

Desde 2020, quando a pandemia foi anunciada, Estado registrou 636.589 mil casos da doença; 11.317 pessoas morreram.

