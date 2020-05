Naviraí irá implantar mais 5 cinco leitos de UTIs exclusivos para o coronavírus

Saiba Mais Saúde MS registra 53 novos casos de coronavírus, quase metade em Guia Lopes da Laguna

O município de Naviraí vai implantar cinco novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados exclusivamente a pacientes da Covid-19. Destes kits, dois foram doados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e os outros três foram adquiridos pelo próprio município.

O prefeito de Naviraí, Izauri Macedo, disse os leitos estarão prontos dentro de poucos meses, pois o município está em processo de compra de alguns equipamentos para a instalação das UTI’s. “Até o início de junho estaremos com tudo isso organizado”, garantiu.

De acordo com o Governo do Estado, com a instalação dessa estrutura, Naviraí passa a ser referência da Covid-19 para toda a microrregião, composta pelos municípios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Naviraí.

“Com a instalação de leitos de UTI também em Jardim, vamos contemplar as onze microrregiões de estrutura para atender pacientes com Covid-19 em Mato Grosso do Sul”, salienta o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende.

Custeio

O custeio das UTI’s Covid-19 é feito por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde. Quando ocorre a habitação, o município recebe R$ 720 mil do Ministério da Saúdem referentes a três meses, cuja habilitação poderá ser renovada por mais três meses.

O Estado, por sua vez, pode complementar o valor, se necessário, auxiliando também o Município na obtenção dos equipamentos.

Essas UTI’s deverão continuar nos municípios, explica Geraldo Resende. “Tão logo passe a pandemia, vamos fazer todo o esforço para que esses leitos fiquem definitivamente em cada cidade na qual conseguimos implantar".

