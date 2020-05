MS registra 53 novos casos de coronavírus, quase metade em Guia Lopes da Laguna

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus deste sábado (23), no Mato Grosso do Sul registrou 53 novos casos.

Com o novo número, MS já registra 858 casos confirmados da doença. O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 8.079, com 275 casos ainda em investigação, 4.920 casos descartados e 17 óbitos.

A cidade de Guia Lopes da Laguna continua sendo o município com os maiores registros, nas últimas 24h a cidade registrou 23 novos casos.

Bonito registrou 13 casos, Três Lagoas 4 casos, Campo Grande e Jardim 3 casos cada, Rio Brilhante 2 casos e Amambai, Brasilândia, Corumbá, Dourados e Ladário registraram um caso cada, completando assim os 53 novos casos.

Entre os novos casos confirmados, nenhum está internado, sendo assim, MS possui 33 paciente internados, destes, 25 estão em leitos clínicos e 11 em leitos de UTIs.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 238, seguida por Guia Lopes da Laguna com 144 e Três Lagoas com 104, Dourados com 102 e Jardim e Bonito com 30 casos.

Deixe seu Comentário

Leia Também