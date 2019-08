Novas ambulâncias serão entregues nesta sexta em Campo Grande

O Ministério da Saúde antecipou a entrega das quatro novas ambulâncias que reforçarão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Campo Grande.

Com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do secretário de Saúde, José Mauro, as viaturas serão entregues em solenidade nesta sexta-feira (16), na Praça do Rádio Clube.

As ambulâncias estavam previstas para chegarem a capital em setembro, pois estavam em fase de adaptações. As novas ambulâncias substituirão as que estão em atividade e a expectativa é que, até o final do ano, mais sete sejam adquiridas com recursos da prefeitura.

