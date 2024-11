Novembro Azul: ação leva atendimento médico e jurídico para o Tijuca II neste sábado

Alunos e professores do curso de Direito da Uniderp estão participando de uma ação que oferta consultas e orientação jurídica gratuitas neste sábado (23). Os atendimentos estão sendo realizados durante o 'Mutirão de Saúde do Homem', promovido pela Fumagros (Fundação Mato Grosso do Sul de Comunicação), com apoio da universidade. Para receber os serviços basta comparecer até às 12h, na Rua Apetubas, 181- Tijuca II.

A campanha 'Novembro Azul' tem como objetivo promover a conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde do homem, desmistificando tabus relacionados à saúde masculina e incentivando os homens a realizarem exames regulares, como o exame de toque retal e o teste de PSA (antígeno prostático específico), que ajudam a detectar o câncer de próstata mesmo em estágios iniciais.

Além do cuidado, o mês traz à tona debates sobre os direitos de portadores da doença, já que, muitos pacientes com câncer não sabem dos direitos e benefícios que podem auxiliar no tratamento e contribuir, de diferentes maneiras, na melhoria da qualidade de vida.

Advogado e coordenador do curso de Direito da Uniderp, Caio Moreno Rodrigues Sampaio, explica que os direitos são garantidos por lei em todo o território nacional. Entre esses direitos estão a isenção do imposto de renda, saque do FGTS, aquisição de veículo com isenção de impostos, isenção do IPVA, além de todo o suporte médico a partir do momento do diagnóstico da doença incluindo o tratamento e a cirurgia, tanto pelo SUS (Sistema Único de Saúde) como pela rede privada.

“O conhecimento dos direitos do paciente com câncer é crucial para que ele possa reivindicar o que é necessário para o seu bem-estar físico, emocional e social, garantindo que sua jornada de tratamento seja acompanhada com o devido suporte e respeito”, destacou ele.

O curso de Direito da Uniderp oferece atendimento jurídico durante todo o ano, por meio do Prajur (Núcleo de Práticas Jurídicas). Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Avenida Ceará, 333, Vila Miguel Couto.

Para agendamento e dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 3348-8065.

