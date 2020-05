Paraguaio com coronavírus morre em Dourados

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) informou nesta sexta-feira (15) a morte de um paciente paraguaio que estava internado em Dourados. Segundo a SES, por ser residente do Paraguai, o falecimento não é computado nos números dos casos registrados no estado.

Ainda conforme a secretaria, a vítima tinha 61 anos e possuía doença cardiovascular crônica. O exame para Covid-19 foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MS) no dia 9 de abril e, nesta mesma data, o paciente foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Dourados, onde faleceu.

Em Mato Grosso do Sul foram registrados 479 casos confirmados da doença e 14 óbitos.

