Peguei dengue, e agora? Saiba quais remédios não podem ser tomados

Cuidado com os remédios que possuem ácido acetilsalisilico, em caso de suspeita de dengue. Diante do grande número de casos da doença em todo o país, é preciso falar sobre os medicamentos contraindicados em sintomas da dengue. Ao JD1, o técnico de enfermagem e coordenador do Controle de Vetores no município de Paranaíba (MS), Fábio Rogério Guimarães de Freitas, explicou sobre esses medicamentos e alertou a população.

"Em casos de sintomas da dengue, a primeira coisa que nós, profissionais da saúde, indicamos é que esse paciente procure a unidade de saúde mais próxima. Lá será feita uma avaliação pelo médico, se essa pessoa precisa ser hidratada, ou até internada, caso realmente esteja com dengue. É importante ter esse atendimento especializado logo no início dos sintomas", iniciou Fábio.

À reportagem ele afirmou que não podem ser usados, em hipótese alguma, todos os medicamentos que contêm a base de ácido acetilsalicílico, como Ibuprofeno e Aspirina. "Todos aqueles que contêm essa base não devem ser usados, porque a dengue tem um processo que afina o sangue e abaixa as plaquetas. Caso o paciente tome algum medicamento a base de ácido acetilsalicílico, que também afina o sangue, esse processo será intensificado. Podendo causar algumas hemorragias, agravando o quadro. Então tenham atenção ao apresentarem sintomas de dengue, não tomem remédios por conta própria", enfatizou o profissional. Saiba Mais Saúde Brasil se aproxima de 1 milhão de casos prováveis de dengue Saúde Dengue: para alcançar público-alvo, escolas da Capital terão vacinação; entenda Saúde Dengue em MS: mais duas mortes são confirmadas no Estado

Podem ser tomados

Dipirona e paracetamol: os nomes desses remédios são conhecidos pela maioria dos brasileiros. São remédios utilizados para o alívio da dor e a redução da febre. No entanto, o que pode ser surpresa para alguns é que esses medicamentos são um dos poucos indicados para o tratamento dos sintomas da dengue, já que não interferem na coagulação do sangue.

"Em caso de medicações que devem ser usadas no caso de dengue, após ter dado positivo o exame, podem ser ingeridos Dipirona e Bromoprida. Já que eles atuam nos sintomas, que são dores, febres, diarreia e vômito".

Fábio ainda fez um alerta a população, sobre se automedicar. "A pessoa que tiver com esses sintomas não pode se automedicar. A primeira coisa a ser feita é ir até uma unidade de saúde, para que seja avaliada por um profissional, e a partir dai vai ser tomada uma conduta de tratamento. Fiquem atentos quanto a isso!", finalizou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também