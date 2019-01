Saúde: Prefeitura de Campo Grande gastou R$ 686,56 com cada morador em 2017

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) revela Campo Grande/MS gastou R$ 686,56 na saúde de cada habitante durante o ano de 2017. A análise mostra que esse foi o valor médio aplicado por gestores municipais com recursos próprios em Ações e Serviços Públicos de Saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

De acordo com os números, as três maiores cidades de Mato Grosso do Sul, tirando a capital tiveram esses investimentos em 2017. Em Três Lagoas, com 117.477 habitantes foram gastos R$ 776,63. Na cidade de Dourados foi gasto R$ 493,17 em um total de 218.069 habitantes. Já em Corumbá foram gastos com a população R$ 493,91, a cidade conta com 109.899 moradores.

O município do estado que mais gastou foi Figueirão, foram cerca de R$ 1.429,61 gastos na saúde por pessoa, a cidade tem só 3.027 habitantes. Ladário foi o município que gastou menos na saúde com cada morador, ao total foram R$ 205,18, para um total de 22.590 pessoas que moram na cidade.

Ranking nacional

Campo Grande é a capital com maior gasto anual de R$ 686,56 por habitante. A lista completa de municípios que participaram do levantamento pode ser acessada aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também