Unidades de saúde passam a atender em horário estendido

A partir da segunda-feira (21), o funcionamento de 22 unidades de saúde de Campo Grande atenderão com horário de atendimento estendido. Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, o objetivo é facilitar o acesso e assegurar assistência à população através do fortalecimento da atenção primária, considerando que 1/3 das 68 unidades básicas já contarão com horário estendido.

“Nós estamos investindo na inversão de um modelo de assistência. Fortalecendo o atendimento na atenção básica, assegurando que o paciente será bem atendido perto de casa, nós podemos minimizar o problema da urgencialização. Hoje, mais de 70% dos pacientes que são atendidos nas UPAs e CRSs, por exemplo, poderiam estar sendo atendido na unidade básica perto da sua casa. Dessa forma, esse paciente acaba tendo que aguardar na UPA por um tempo maior o que consequentemente gera reclamação”, diz.

A implantação do horário teve no início dia 7 de janeiro e, inicialmente, foram contempladas oito unidades, além da Clínica da Família – Nova Lima e da UBSF Portal Caiobá que já estavam funcionando em horário estendido.

Na primeira fase, tiveram os horários estendidos as UBSFs Moreninha, Nova Bahia, Vila Fernanda, Vila Nasser, Santa Carmélia, Jardim Botafogo, Iracy Coelho e Los Angeles.

Agora, mais 12 unidades passam a funcionar em horário estendido: UBS Guanandi, UBSF Serradinho, UBSF Tarumã, UBSF São Conrado, UBSF São Francisco, UBSF Estrela Dalva, UBS 26 de Agosto, UBSF Jardim Itamaracá, UBS Universitário, UBSF Ana Maria do Couto e UBS Estrela do Sul e UBSF Jardim Noroeste.

Neste primeiro momento, todas as unidades funcionarão de 7h às 19h, ininterruptamente, com exceção da UBSF Jardim Noroeste, que abrirá de 6h às 18h.

