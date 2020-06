Santa Casa recebe 76 mil itens de EPI e caixas de álcool em gel da SES

A Santa Casa de Campo Grande recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) materiais como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)como luvas, máscaras, aventais, além de álcool 70% nessa segunda-feira (15).

Os itens foram doados pelo projeto “Todos pela Saúde”, do Itaú Unibanco, que direciona aos gestores estaduais o repasse às unidades contempladas. Foram doados 50 mil aventais, 2 mil luvas, 20 mil máscaras cirúrgicas e mil máscaras N95, 2 mil toucas, mil protetores faciais (face shield), mil litros em álcool líquido 70% e 20 caixas de álcool em gel que serão aproveitados diretamente na continuidade dos serviços oferecidos aos pacientes.

O secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, destacou a importância do hospital para o Sistema Único de Saúde e, principalmente, como referência estadual nos serviços de média e alta complexidade. Resende disse que, além de servir como retaguarda para o enfrentamento ao coronavírus, devido ter o maior número de leitos do SUS o hospital, foi a primeira unidade hospitalar a receber as doações do projeto no Estado.

A Santa Casa ingressou no projeto “Todos Pela Saúde”, de âmbito nacional, que reúne especialistas de diversos setores da saúde para colaborar no combate ao novo coronavírus em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS). A ação recebida hoje foi a primeira doação vinda do projeto que vem acompanhando a rotina diária da gestão hospitalar.

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xavier, agradeceu a parceria e o apoio do Estado perante as demandas do hospital. “Nossa estima pela SES é muito grande. Temos tido total apoio em todas as ações desenvolvidas e deliberadas. Há mais de um mês, nós fomos escolhidos dentre as cinco unidades hospitalares do Estado para participar do projeto do Itaú, por indicação desta secretaria. Aproveito para agradecer pelo repasse desta doação que muito beneficiará os nossos funcionários e suprirá parte da nossa necessidade neste momento”, disse Heber.

Participaram da entrega da doação pela Santa Casa, o vice-presidente, Heitor Rodrigues Freire, a diretora-secretária, Drª Alir Terra Lima, o diretor-secretário adjunto, Heitor Miguel Scheibeler, o diretor de finanças, Dr. João Nelson Lyrio e o diretor de finanças adjunto, José de Oliveira, além de membros do Conselho de Administração e associados da ABCG Santa Casa. Também estiveram presentes diretores executivos, gerentes, demais funcionários e representantes da sociedade civil.

