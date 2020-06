Saúde confirma 23ª morte por coronavírus em MS

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) há pouco nesta terça-feira (09), o registro de mais uma morte pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 23 óbitos pela doença.

A nova vítima é uma mulher de 66 anos, moradora de Itaporã, com histórico de vínculo de caso confirmado. Iniciou os sintomas em 25 de maio, com relatos de febre, cansaço, tosse seca, dor muscular, dor de cabeça e falta de ar.

O diagnóstico por meio de teste de biologia molecular (RT-PCR), detecção do vírus SARS-CoV2, ocorreu em 29 de maio. Ela era uma paciente com histórico de hipertensão arterial sistêmica.

Com esse caso, Mato Grosso do Sul registra 8 mortes em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados (incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins), 2 óbitos de Brasilândia e 2 óbitos em Itaporã.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 2.455 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.

