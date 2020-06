Sedes confirma que 5 guardas municipais testaram positivo para coronavírus

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) divulgou na manhã desta segunda-feira (19) que cinco servidores da Guarda Civil Metropolitana (GCM) testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Esses servidores trabalham em turno de 24h em rondas preventivas, operação toque de recolher, operação cerol, apoio às barreiras sanitárias, dentre outras ações afetas a sua competência no município de Campo Grande.

Segundo o órgão, um dos infectados foi contaminado há um mês, mas já se recuperou. Os outros quatro, fora afastado do trabalho e permanecem sendo monitorados pela Secretária Municipal de Saúde (Sesau) da capital.

Por meio de nota, o órgão explicou que “os referidos servidores estão permanentemente suscetíveis ao contágio do coronavírus, mesmo com todos os cuidados e orientações da Secretaria de Saúde, no sentido de utilização de máscaras, luvas e álcool em gel. Tratativas deverão ocorrer durante esta semana visando indicar meio célere para a realização de testes em servidores que apresentarem sintomas da Covid-19”.

Foi informado ainda que, a Gerência Operacional Imbirussu, passou por desinfecção neste final de semana, e, bem como as viaturas utilizadas por aqueles servidores.

Deixe seu Comentário

Leia Também