Servidores da Santa Casa põem fim à paralisação

Os salários atrasados dos funcionários da Santa Casa de Campo Grande foram pagos nesta sexta-feira (10), encerrando uma paralisação que afetou o funcionamento do hospital.

O pagamento foi confirmado pelo Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde), permitindo a retomada das atividades.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os repasses para a Santa Casa estão regularizados. Segundo a pasta, foram repassados mensalmente R$ 9 milhões ao longo de 2024.

Nos últimos meses, houve um convênio de R$ 15 milhões, além de uma parcela extra de R$ 9 milhões em dezembro para auxiliar no pagamento do décimo terceiro salário. O pagamento referente a dezembro de 2024 foi efetuado na quinta-feira (9).

Paralisação parcial pela manhã

A mobilização começou nas primeiras horas desta sexta-feira (10), com cerca de 70% dos mais de 4 mil funcionários paralisados.

A ação foi liderada pelo Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde) que havia notificado a direção do hospital sobre a insatisfação com o atraso salarial.

Durante a paralisação, apenas 30% da equipe continuou em atividade, atendendo casos emergenciais. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), Lázaro Santana, a superlotação e a falta de pessoal agravaram os impactos da paralisação. “Não deixamos de atender os pacientes, mas o ritmo ficou prejudicado. Felizmente, o pagamento foi realizado, e a situação está sendo normalizada”, disse.

Os trabalhadores, concentrados no saguão da Santa Casa, haviam declarado que não retomariam as atividades enquanto os salários não fossem pagos. Representantes do Sintesaúde também participaram do ato, reforçando a necessidade de diálogo com a direção do hospital para evitar novas crises.

Confira na íntegra a nota da SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que os repasses para a Santa Casa de Campo Grande estão em dia.

Durante todo o ano de 2024, foram repassados mensalmente R$ 9 milhões. Nos últimos meses, além dos R$ 9 milhões mensais, foram repassados também R$ 15 milhões por meio de convênio extraordinário.

Além disso, no mês de dezembro, houve ainda o repasse de parcela extra no valor de R$ 9 milhões destinada a auxiliar o pagamento do décimo terceiro salário. Ontem (9) foi feito o pagamento referente ao mês de competência dezembro/2024.

