Sesau atualiza para 10 o número de casos suspeitos de coronavírus na capital

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) atualizou, nesta sexta-feira (13), que investiga 10 casos suspeitos de novo coronavírus na capital.

No último boletim divulgado há dois dias, cinco casos eram apurados. Dos dias 26/2 a esta sexta, o número de notificações por suspeita da doença tinha subido para 25 na capital. Mas, nenhum caso foi confirmado até a publicação desta matéria.

Do total, 13 foram descartados, sendo quatro porque testaram positivo para gripe H1N1 ou Influenza não subtipado; dois diagnosticados como Metapneumovírus e dois casos excluídos por não seguir os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Entre os 10 casos suspeitos sob investigação em Campo Grande, os pacientes têm entre 15 e 38 anos e todos estão em isolamento domiciliar.

A Sesau aponta que sete dos pacientes monitorados têm histórico de viagem para a Europa; um passou pela Coreia do Sul; e um pelos Estados Unidos. O décimo caso não deixou o País, mas teve contato próximo com caso diagnosticado como positivo em outro estado.

Conforme a secretaria, as amostras com resultado negativo no Laboratório Central ( Lacen-MS) para Influenza e outros vírus respiratórios comuns são mandadas para o Instituto Adolfo Lutz (IAL ), laboratório de referência em São Paulo (SP).

