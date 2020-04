Sobe para 65 casos confirmados de coronavírus em MS

Justiça TJ-MS doa R$ 1,5 milhão para ajudar no combate ao coronavírus em MS

Dos 65 confirmados, 16 seguem internados, 15 na rede particular e apenas em hospital público. Neste domingo o estado registra 698 notificações.

O terceiro caso em Chapadão do Sul é de um jovem de 27 anos, que esteve recentemente em São Paulo, epicentro da covid-19 no Brasil.

Sobe para 65 casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul neste domingo (5) Dos novos três positivos: dois foram registrados em Três Lagoas, sendo uma mulher de 47 e outra de 88 anos, ambas internadas após apresentarem os sintomas mais severos da doença.

