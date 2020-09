SOLIDARIEDADE: Hemosul alcança 4 mil bolsas de sangue

Matheus Rondon, com informações da assessoria

A iniciativa teve inicio no dia 5 de agosto agosto a campanha “Do Mesmo Sangue” já mobilizou dois mil doadores de sangue em todo o Estado. A arara vermelha que integra o Monumento das Arara em Campo Grande receberá mais uma etapa da pintura no dia 10 de setembro.

“A solidariedade da população é animadora. A corrente do bem incentivada pela campanha está colaborando para a manutenção dos estoques de sangue do Hemosul, que sempre necessita de doações e também para a restauração deste importante ponto turístico de Campo Grande. Agradecemos e pedimos ainda mais apoio nesta reta final da ação”, reforça Celso Ramos Regis, presidente do Sicredi União, MS/TO e Oeste da Bahia.

A cada 1 mil bolsas de sangue arrecadadas, uma parte da arara vermelha ganha novas cores. A restauração é realizada pelo artista plástico Cleir, autor da obra criada em 1996.

As coletas de sangue são realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h.

Para maior segurança dos doadores devido a pandemia de coronavírus, é possível agendar horário para doação pelo (67) 3312-1516 ou whatsapp 99298-6316.

