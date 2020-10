Taxa de contágio cai para 0.99 em MS

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 553 casos e 12 novas mortes por coronavírus, nesta terça-feira (6). Quatro pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 72.546, e a média movel de casos está em 512 por dia. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 66.394 já estão recuperados. No total, MS já teve 1.376 óbitos. A média móvel óbitos por dia em MS está em 12. A taxa de contágio está em 0.99.

Atualmente 431 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 229 em leitos clínicos e 204 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 68%, na macrorregião de Campo Grande. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de cupação está em 60 c. Já a macrorregião de Dourados com 69% de ocupação e macrorregião Três Lagoas com 53% dos leito ocupados.

Campo Grande já registrou 597 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá foi 138 óbitos, em Dourados já são 98, em Aquidauana foram 55 pessoas que perderam a vida, Três Lagoas tem a 36 óbitos e Sidrolândia com 27 casos. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Em 24h, Campo Grande teve quatro óbitos, e oito municípios confirmaram uma morte pela doença, são eles, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Ladário, Nova Andradina, Paranhos e Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com a SES, dos 553 novos casos, as cinco cidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 181, Dourados teve 64 novos casos, Três Lagoas teve 45, Corumbá com 28 casos, e Chapadão do Sul com 24 casos. As cinco cidades que teve mais casos desde o inicío da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 31.931 registros da doença, Dourados tem 7.595, Corumbá já registrou 4.225 casos, Três Lagoas com 2.251 óbitos e Sidrolândia com 2.029.

Conforme o boletim, MS já soma 283.093 casos notificados,dos quais 206.679 foram descartados. Há 467 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 3.401 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

