Taxa de contágio cai para 1.00 mesmo com 533 novos casos de coronavírus em MS

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 533 casos e 8 novas mortes por Coronavírus, nesta quinta-feira (1º). Cinco pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 70.239, e a média movel de casos está em 544,7 por dia. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 63.802 já estão recuperados. No total, MS já teve 1.311 óbitos. A média móvel óbitos por dia em MS está em 13,4. A taxa de contágio está em 1.00.

Atualmente 467 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 240 em leitos clínicos e 229 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 76%, na macrorregião de Campo Grande. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de cupação está em 70%.c. Já a macrorregião de Dourados com 65% de ocupação e macrorregião Três Lagoas com 41% dos leito ocupados.

Campo Grande já registrou 560 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá foi 133 óbitos, em Dourados já são 96, em Aquidauana foram 55 pessoas que perderam a vida, Três Lagoas tem a 35 óbitos e Sidrolândia com 26 casos. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Em 24h, a secretaria de saúde de Campo Grande (Sesau) não divulgou os óbitos, mas oito municípios confirmaram uma morte pela doença, são eles, Brasilândia, Inocência, Itaporá, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Terenos.

De acordo com a SES, dos 533 novos casos, as cinco cidades com mais casos em 24 horas, são Campo Grande com 221, Dourados teve 71 novos casos, Chapadão do Sul com 30 casos, Três Lagoas 26 e Corumbá mais 24 casos. As cinco cidades que teve mais casos desde o inicío da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 30.785 registros da doença, Dourados tem 7.363, Corumbá já registrou 4.096 casos, Três Lagoas com 2.159 óbitos e Sidrolândia com 2.019.

O comparativo dos últimos dois meses, em agosto teve 24.001 casos confirmados, a média diária do mês foi de 774,2 casos por dia, foram confirmados 488 óbitos a média de mortes ficou em 15,7. Já no mês de setembro, teve 20.769 casos confirmados, a média diária do mês foi de 692,3 casos por dia, foram confirmados 411 óbitos, a média de mortes ficou em 13,7.

Conforme o boletim, MS já soma 275.681 casos notificados,dos quais 200.669 foram descartados. Há 1.092 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 681 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

