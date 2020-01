Unidades de saúde estão reabastecidas com a vacina pentavalente

Saiba Mais Saúde Ministério da Saúde começa distribuição da vacina pentavalente nesta quinta

Todas as unidades de saúde de Campo Grande foram reabastecidas com o novo estoque da vacina pentavalente. A capital recebeu o novo lote, com 2950 doses que já foram distribuídas para as salas de vacina das unidades.

Cada uma das Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família receberá aproximadamente 40 doses do imunobiológico e de acordo com a necessidade de cada unidade serão remanejadas entre si.

Os distritos sanitários das regiões do Anhanduizinho e Centro já receberam as doses e encaminharam a vacina para cada uma das 19 unidades que eles atendem.

Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a expectativa é que até o final de hoje todas as unidades já tenham recebido o quantitativo estipulado da pentavalente e possam atender normalmente a população.

