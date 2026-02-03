Menu
Saúde

Vacina contra bronquiolite começa a ser aplicada em Mato Grosso do Sul

Bebês prematuros recebem dose única, enquanto crianças com até 2 anos tomam duas doses

03 fevereiro 2026 - 08h38Luiz Vinicius
Vacina contra bronquiolite passa a ser aplicadaVacina contra bronquiolite passa a ser aplicada   (André Lima)

A vacina contra a bronquiolite começou a ser aplicada oficialmente nesta segunda-feira, dia 2, em Mato Grosso do Sul. As primeiras doses foram aplicadas na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, marcando o início da estratégia estadual de proteção aos recém-nascidos mais vulneráveis.

Para bebês prematuros, a proteção é garantida com dose única. Já as crianças com comorbidades, com até 24 meses, recebem duas doses, sendo uma em cada período sazonal ao qual a criança estará exposta.

O anticorpo monoclonal é indicado para bebês nascidos com até 36 semanas e 6 dias de gestação, além de crianças com comorbidades, como cardiopatias congênitas, síndrome de Down e fibrose cística, incluindo aquelas com até 24 meses, conforme critérios do Ministério da Saúde.

A incorporação do imunizante integra a Rede de Imunobiológicos Especiais do SUS e representa um avanço importante para a saúde neonatal. 

Antes do início da aplicação, a SES realizou um levantamento técnico sobre os nascimentos prematuros e a capacidade de atendimento das maternidades em todo o Estado, garantindo o envio de doses conforme a média mensal de cada unidade.

Nos demais municípios, as crianças que se enquadrarem nos critérios terão acesso ao imunizante por meio do Sistema E-Crie, plataforma digital da SES responsável por organizar a solicitação e a distribuição de imunobiológicos especiais para os 79 municípios sul-mato-grossenses.

Como acessar o imunizante

Em Campo Grande, o acesso ocorre mediante contato prévio pelo telefone (67) 99875-3662, junto à Sesau, para orientações e agendamento. Após esse contato, as famílias são direcionadas para as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Alves Pereira, Marabá, Jardim Presidente e Cristo Redentor. As maternidades Santa Casa, Hospital Universitário, Hospital Regional e Cândido Mariano realizam a aplicação exclusivamente em bebês internados.

No interior do Estado, as famílias devem procurar a Unidade Básica de Saúde do próprio município para receber as orientações e o encaminhamento necessários.

