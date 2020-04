Vírus que "ataca" recém-nascidos na época do frio, pode ser fatal

Uma pesquisa do Datafolha, mostra que em meio a preocupação de propagação do coronavírus, a população brasileira desconhece os perigos de outra doença respiratória, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), parecido com uma gripe e que é a maior causa de internações em bebês prematuros e cardiopatas.

É importante imunizar estes bebês e protegê-los, pois o vírus que costuma ocorrer nos meses de outono e inverno, com sintomas de gripe, é prejudicial, e se não for tratado pode acabar se desenvolvendo em uma bronquiolite podendo resultar problemas respiratórios por longos períodos (até 10-12 anos de idade) e em alguns casos pode levar a óbito.

O VSR começa a circular de forma acentuada este mês nos estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Em abril, temporada tem início no Sul.

O contágio é pelo ar ou por objetos e superfícies que possam estar contaminadas (como de brinquedos, maçanetas de portas. Embora não haja tratamento para infecção do VSR – somente para controle dos sintomas –, as crianças de riscos podem receber uma profilaxia com um anticorpo monoclonal específico, capaz de prevenir as formas mais graves da doença, reduzindo as taxas de hospitalização.

A profilaxia está prevista no calendário para prematuros da Sociedade Brasileira de Pediatria, e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e com cobertura obrigatório pela ANS

“O Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos privados de seguro-saúde fornecem essa profilaxia gratuitamente para crianças com menos de 1 ano de idade e que nasceram com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas e 6 dias, ou até os 2 anos com doença pulmonar crônica da prematuridade ou doença cardíaca congênita. Mas, para toda a população, lavar as mãos corretamente é a melhor medida”, afirma a pneumopediatra Dra. Débora Chong.

A pneumopediatra Dra. Débora Chong afirma que devem ser imunizados os bebês prematuros que nascem durante a estação do vírus e também aqueles que nasceram nos meses que antecedem a estação do ano. A imunização, mediante prescrição médica, é fornecida gratuitamente pelo SUS (conforme o calendário de cada região) e também faz parte do rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para planos de saúde privados.

A pesquisa DATAFOLHA, foi realizada entre 7 e 14 de outubro de 2019, onde 2.086 pessoas foram entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 130 municípios, e mostra que a bronquiolite, uma das principais doenças causadas pelo VSR, é conhecida por metade dos brasileiros (51%), mas o vírus ainda é pouco conhecido (24% dos brasileiros). Mesmo entre aqueles que conhecem a doença, 68% não conhecem VSR.

As entrevistas foram realizadas mediante aplicação de questionário estruturado. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

