Após desbloqueio, X volta para os primeiros usuários no Brasil

O X, antigo Twitter, recebeu ordem de desbloqueio do ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (8), e alguns usuários já relatam o retorno da plataforma.

Leitores do JD1 enviaram ao WhatsApp do portal relatos de que a plataforma já retornou em algumas operadoras.

A plataforma estava bloqueada no Brasil desde o final de agosto, e após pagar as multas estabelecidas pelo STF e receber parecer positivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Alexandre de Moraes optou pelo desbloqueio.

O retorno, no entanto, será gradativo, devido ao alto número de operadoras no Brasil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também