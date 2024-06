Apple anuncia iOS 18; confira se seu iPhone tem suporte

A Apple anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), o iOS 18, e apresentou as novas funcionalidades da mais recente versão do sistema operacional dos iPhones, que chega aos aparelhos ainda no segundo semestre deste ano.

A nova versão do sistema operacional, no entanto, não chegará para modelos de smartphones mais velhos que o iPhone XR, lançado em setembro de 2018. “O iOS 18 estará disponível no segundo semestre em uma atualização de software gratuita para o iPhone XS e posterior”, disse a empresa em um comunicado.

Com a atualização, o usuário contará com várias novas funcionalidades, como a função “Lock an App”, que permite bloquear aplicativos com biometria ou senha, a possibilidade de esconder aplicativos em uma pasta secreta, edição de imagens com inteligência artificial (IA), e muito mais.

Confira quais aparelhos poderão atualizar para a nova versão:

iPhone 15 Pro/15 Pro Max

iPhone 15/15 Plus

iPhone 14 Pro/14 Pro Max

iPhone 14/14 Plus

iPhone 13 Pro/13 Pro Max

iPhone 13/13 Mini

iPhone 12 Pro/12 Pro Max

iPhone 12/12 Mini

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

