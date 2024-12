Caiu tudo: WhatsApp, Facebook e Instagram passam por instabilidade

O WhatsApp, Facebook e Instagram, todas plataformas da gigante da tecnologia Meta, estão passando por uma série de instabilidades nesta quinta-feira (11), com usuários relatando problemas que variam desde falha no envio de mensagens até problemas em acessar suas contas.

Segundo o portal Downdetector, que é especializado em coletar informações sobre a situação de diversos serviços online, as redes sociais da Meta tiveram um pico na instabilidade relatada por usuários por volta das 13h30 (horário de Campo Grande).

Os usuários do WhatsApp relatam dificuldade no envio de mensagens, instabilidade na conexão com os servidores e acesso à versão web do aplicativo. No caso do Instagram, as reclamações estão focadas em dificuldade em acessar o aplicativo móvel, acesso às contas e dificuldade em utilizar o website.

No caso do Facebook, as reclamações mais constantes foram sob instabilidade no aplicativo móvel, conexão com os servidores da Meta e problemas no site da plataforma.

Até o momento a Meta não se pronunciou sobre a instabilidade ou quando deve resolver a situação.

