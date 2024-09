Claro e Vivo apresentam instabilidade nesta quarta-feira

As operadoras Claro e Vivo estão sofrendo com instabilidade e falha geral nesta quarta-feira (4), com usuários relatando indisponibilidade na internet fixa e móvel, além de falta de sinal de telefonia.

Segundo o portal Downdetector, especializado em coletar dados sobre a disponibilidade de serviços, a instabilidade das operadoras começou ainda pela manhã, se estendendo ao longo do dia.

Usuários das operadoras reclamaram de indisponibilidade da internet móvel e fixa, com a Claro também apresentando falha geral, ou seja, indisponibilidade de todos os serviços ofertados.

Devido à proibição do X, principal plataforma utilizada pelas operadoras para se comunicarem em tempo real com os usuários, não se tem informação se as plataformas estão cientes ou trabalhando na restauração dos serviços.

