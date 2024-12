Disney deixará a TV por assinatura e encerrará seus canais no Brasil

A Disney anunciou uma reformulação de suas operações no Brasil, e a partir de fevereiro irá encerrar a transmissão de diversos canais de TV por assinatura, refletindo uma estratégia adotada pela empresa para concentrar os esforços no Disney+.

Com a decisão, os canais Star Channel, FX, Cinecanal, Nat Geo, Disney Channel e Baby TV serão retirados do ar, no entanto, a versão nacional da ESPN e seus diversos canais seguirão disponíveis para assinantes de planos de TV a cabo.

Segundo a Disney, a decisão reflete os canais a cabo estarem registrando audiências consideradas baixas. Apesar da decisão, os programas dos canais retirados do ar ainda estarão disponíveis na plataforma de streaming da empresa.

