Foram juntas: Claro e Vivo acompanham Tim e apresentam instabilidade nesta sexta-feira

A Claro e a Vivo acabaram acompanhando a Tim nesta sexta-feira (4) e apresentaram instabilidade em seus serviços, com a falta de sinal de telefonia móvel e instabilidade na internet fixa dificultando a vida do consumidor.

No início da tarde, a Tim apresentava instabilidade e diversos usuários chegaram até mesmo a ficar sem sinal, ficando impossibilitados de usarem a internet móvel, realizar ligações e até mesmo enviar SMS.

Segundo o portal Downdetector, que reúne relato de usuários sobre a condição de diversos serviços, o pico das reclamações sobre os serviços da Claro e Vivo começaram pouco tempo após os problemas técnicos envolvendo a Tim.

As reclamações variam, desde a falta de sinal, na internet fixa e móvel, até instabilidade e falha geral nos serviços das operadoras. Até o momento, nenhuma das operadoras se pronunciou sobre a causa dessa instabilidade ou quando o sinal deve ser normalizado.

Saiba Mais Tecnologia Apagão de sinal: Tim sai do ar e brasileiros ficam sem internet móvel

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Tecnologia Apagão de sinal: Tim sai do ar e brasileiros ficam sem internet móvel

Deixe seu Comentário

Leia Também