iOS 26 é liberado nesta segunda-feira; veja iPhones compatíveis

Tem novidade na área! A Apple começa a liberar nesta segunda-feira (15) o iOS 26, nova versão do sistema do iPhone. Revelada na WWDC em junho, a atualização traz visual Liquid Glass, opções avançadas de personalização e mais recursos de inteligência artificial.

Como de costume, a atualização será liberada gradualmente. A boa notícia é que vários iPhones são compatíveis com o novo software, mantendo a política da empresa de oferecer suporte mesmo para dispositivos mais antigos.

Veja a lista completa:

A linha iPhone 17, incluindo o novo iPhone Air, chega às lojas com o iOS 26 pré-instalado. O sistema precisa de 18,15 GB de armazenamento livre para ser instalado e também será liberado para iPhones lançados a partir de 2019:

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2ª geração e 3ª geração);

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max;

iPhone 16e.

Modelos que não receberão o iOS 26:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Nova interface com Liquid Glass

A principal inovação do iOS 26 é a renovação completa da interface, que a Apple apelidou de Liquid Glass. Este novo visual, que deve guiar o design do sistema nos próximos anos, utiliza elementos translúcidos que simulam a aparência de vidro, fazendo com que a interface reaja dinamicamente às cores do ambiente e se ajuste a temas claros ou escuros.

Desde a apresentação na WWDC 2025, no entanto, o visual gerou debate entre os usuários. Em resposta à recepção mista durante o período de testes do iOS 26, a Apple optou por suavizar a intensidade dos efeitos, chegando a um resultado mais equilibrado.

Vale mencionar que esta é a mudança visual mais significativa no sistema desde a introdução do design "flat" com o iOS 7, em 2013. Embora a base minimalista seja mantida, o iOS 26 incorpora texturas e profundidade que o aproximam da linguagem de design do visionOS, sistema operacional do Apple Vision Pro.

A Siri agora usa o modelo GPT-5 da OpenAI, oferecendo respostas mais naturais e complexas. O sistema também traz tradução em tempo real integrada a apps como Mensagens, FaceTime e Telefone, permitindo conversas fluidas entre idiomas diferentes.

Outro avanço é o Visual Intelligence, um recurso que permite ao sistema "entender" o que está sendo exibido na tela. Com o suporte do ChatGPT, o iPhone pode agora responder a perguntas sobre o conteúdo, sugerir a compra de produtos identificados em uma imagem ou criar eventos no calendário a partir de informações visuais. A geração de imagens com IA, através do Image Playground, também foi aprimorada com a tecnologia da OpenAI.

Mais recursos práticos para o dia a dia:

Hold Assist: para chamadas de atendimento ao cliente, o iPhone pode agora aguardar na linha em seu lugar, emitindo um alerta sonoro e visual assim que um atendente humano estiver disponível.

Filtro Anti-spam: o sistema foi aprimorado para identificar e bloquear com mais eficiência chamadas e mensagens indesejadas.

Mensagens: o aplicativo agora permite personalizar conversas com planos de fundo e exibe um indicador mais claro quando alguém está digitando.

Tradução Automática: a função de tradução em tempo real está disponível em ligações, chamadas de vídeo e mensagens de texto.

Apple Music: o serviço de música ganha um sistema de mixagem automática para transições contínuas entre as faixas, além de ferramentas para tradução e pronúncia de letras. O conteúdo favorito do usuário também ganha destaque no topo do app.

Aplicativo Jogos: um novo hub centraliza todos os jogos baixados da App Store, além de exibir notícias de desenvolvedores, atividades de amigos e desafios.

Notas: o aplicativo agora suporta a importação e exportação de notas no formato de arquivo markdown.

Workout Buddy: um novo assistente para o Apple Watch que utiliza IA generativa para analisar dados de saúde, criar mensagens de incentivo e sintetizá-las em voz (inicialmente disponível apenas em inglês).

Como atualizar para o iOS 26?

Para atualizar um iPhone compatível, os usuários devem acessar "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software". A recomendação é que a instalação seja feita com o aparelho conectado a uma rede Wi-Fi e com, no mínimo, 50% de bateria. Também vale realizar um backup dos dados antes de iniciar o processo.

