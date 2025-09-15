Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Tecnologia

iOS 26 é liberado nesta segunda-feira; veja iPhones compatíveis

Atualização traz novo design e ecursos de IA e mais personalização

15 setembro 2025 - 17h55Gabrielly Gonzalez, tecnoblog
Liquid Glass mudou desde a primeira versão beta do iOS 26 (imagemLiquid Glass mudou desde a primeira versão beta do iOS 26 (imagem   ((reprodução/X/Basvanderploeg))

Tem novidade na área! A Apple começa a liberar nesta segunda-feira (15) o iOS 26, nova versão do sistema do iPhone. Revelada na WWDC em junho, a atualização traz visual Liquid Glass, opções avançadas de personalização e mais recursos de inteligência artificial.

Como de costume, a atualização será liberada gradualmente. A boa notícia é que vários iPhones são compatíveis com o novo software, mantendo a política da empresa de oferecer suporte mesmo para dispositivos mais antigos.

Veja a lista completa:

A linha iPhone 17, incluindo o novo iPhone Air, chega às lojas com o iOS 26 pré-instalado. O sistema precisa de 18,15 GB de armazenamento livre para ser instalado e também será liberado para iPhones lançados a partir de 2019:

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2ª geração e 3ª geração);

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max;

iPhone 16e.

Modelos que não receberão o iOS 26:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Nova interface com Liquid Glass

A principal inovação do iOS 26 é a renovação completa da interface, que a Apple apelidou de Liquid Glass. Este novo visual, que deve guiar o design do sistema nos próximos anos, utiliza elementos translúcidos que simulam a aparência de vidro, fazendo com que a interface reaja dinamicamente às cores do ambiente e se ajuste a temas claros ou escuros.

Desde a apresentação na WWDC 2025, no entanto, o visual gerou debate entre os usuários. Em resposta à recepção mista durante o período de testes do iOS 26, a Apple optou por suavizar a intensidade dos efeitos, chegando a um resultado mais equilibrado.

Vale mencionar que esta é a mudança visual mais significativa no sistema desde a introdução do design "flat" com o iOS 7, em 2013. Embora a base minimalista seja mantida, o iOS 26 incorpora texturas e profundidade que o aproximam da linguagem de design do visionOS, sistema operacional do Apple Vision Pro.

A Siri agora usa o modelo GPT-5 da OpenAI, oferecendo respostas mais naturais e complexas. O sistema também traz tradução em tempo real integrada a apps como Mensagens, FaceTime e Telefone, permitindo conversas fluidas entre idiomas diferentes.

Outro avanço é o Visual Intelligence, um recurso que permite ao sistema "entender" o que está sendo exibido na tela. Com o suporte do ChatGPT, o iPhone pode agora responder a perguntas sobre o conteúdo, sugerir a compra de produtos identificados em uma imagem ou criar eventos no calendário a partir de informações visuais. A geração de imagens com IA, através do Image Playground, também foi aprimorada com a tecnologia da OpenAI.

Mais recursos práticos para o dia a dia:

Hold Assist: para chamadas de atendimento ao cliente, o iPhone pode agora aguardar na linha em seu lugar, emitindo um alerta sonoro e visual assim que um atendente humano estiver disponível.

Filtro Anti-spam: o sistema foi aprimorado para identificar e bloquear com mais eficiência chamadas e mensagens indesejadas.

Mensagens: o aplicativo agora permite personalizar conversas com planos de fundo e exibe um indicador mais claro quando alguém está digitando.

Tradução Automática: a função de tradução em tempo real está disponível em ligações, chamadas de vídeo e mensagens de texto.

Apple Music: o serviço de música ganha um sistema de mixagem automática para transições contínuas entre as faixas, além de ferramentas para tradução e pronúncia de letras. O conteúdo favorito do usuário também ganha destaque no topo do app.

Aplicativo Jogos: um novo hub centraliza todos os jogos baixados da App Store, além de exibir notícias de desenvolvedores, atividades de amigos e desafios.

Notas: o aplicativo agora suporta a importação e exportação de notas no formato de arquivo markdown.

Workout Buddy: um novo assistente para o Apple Watch que utiliza IA generativa para analisar dados de saúde, criar mensagens de incentivo e sintetizá-las em voz (inicialmente disponível apenas em inglês).

Como atualizar para o iOS 26?

Para atualizar um iPhone compatível, os usuários devem acessar "Ajustes" > "Geral" > "Atualização de Software". A recomendação é que a instalação seja feita com o aparelho conectado a uma rede Wi-Fi e com, no mínimo, 50% de bateria. Também vale realizar um backup dos dados antes de iniciar o processo.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
Saúde
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
ChatGPT lança recurso para proteger jovens após caso de suicídio
Tecnologia
ChatGPT lança recurso para proteger jovens após caso de suicídio
Foto: Adriano Arguelho
Tecnologia
Fundect prorroga inscrições do PICTEC 5 até 26 de setembro
Assinaturas do Spotify Premium terão reajuste nos preços a partir de setembro; confira
Tecnologia
Assinaturas do Spotify Premium terão reajuste nos preços a partir de setembro; confira
Foto: Divulgação
Tecnologia
Mundial da RoboCup 2025 tem equipe do Sesi de Naviraí entre as 10 melhores
Foto: Getty Images
Tecnologia
Estudo de vacina universal contra o câncer gera 'forte resposta antitumoral'

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025