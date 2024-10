Voltou, mas não tão bem: X/Twitter apresenta instabilidade um dia após desbloqueio

O X, antigo Twitter, foi desbloqueado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou à atividade na quarta-feira (9), mas menos de um dia depois, nesta quinta-feira (10), a plataforma já começou a apresentar instabilidade.

Segundo o Downdetector, que compila dados de usuários de diversos serviços, a plataforma está apresentando instabilidade deste o início da tarde, com o pico às 15h22, se estabilizando e voltando a subir pouco tempo depois.

Os usuários relataram problemas com o aplicativo móvel, disponível para sistemas Android e iOS, e no website, acessado por meio de navegadores, além de instabilidade na conexão com os servidores.

Até o momento, a plataforma ainda não se pronunciou sobre essa instabilidade, e nem quando os serviços devem ser normalizados.

