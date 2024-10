'Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta': X/Twitter é liberado no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (8) o desbloqueio da rede social X, o antigo Twitter, após a plataforma ter sido bloqueada no Brasil no final de agosto.

A decisão ocorre após a plataforma comunicar ao STF o pagamento de todas as multas aplicadas.

"Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do x Brasil internet ltda. em território nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas", escreveu o ministro em sua decisão.

No entanto, assim como o bloqueio, a volta da plataforma não é imediata, já que a Anatel ainda precisa notificar as operadoras de internet sobre a decisão da Corte. A demora ocorre porque, segundo o Ministério das Comunicações, existem mais de 20 mil provedores no Brasil.

Cada operadora deverá realizar seus próprios procedimentos técnicos para atender à medida, o que pode levar algum tempo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também