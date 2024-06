X, antigo Twitter, apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quinta-feira

O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade nesta quinta-feira (13) e acabou ficando fora do ar. A indisponibilidade da plataforma ocorre um dia após o dono da rede social, Elon Musk, anunciar o fim da aba de ‘curtidas’ nos perfis de usuários.

Segundo o site Downdetector, que vigia reclamações sobre serviços online, as reclamações começaram por volta de 11h27, com o seu pico às 11h57. Os usuários relatam problemas com o aplicativo e site, além de não conseguirem fazer publicações ou curtir conteúdo na plataforma.

Até o momento, nem a plataforma e nem Elon Musk, seu dono, se pronunciaram sobre a instabilidade. Não se tem previsão de quanto a rede social deve voltar ao normal.

