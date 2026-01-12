Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta segunda-feira (12/jan) o balanço da atuação em 2025, mostrando que os juízes estaduais julgaram 512.032 processos, um crescimento de cerca de 9% em relação ao ano anterior (2024), quando foram julgados 469.870 casos.

O levantamento também aponta aumento nas decisões interlocutórias, que passaram de 615.007 em 2024 para 671.351 em 2025, e nos despachos, que somaram 975.969, frente a 939.687 no ano anterior.

O total de movimentações processuais alcançou 44,5 milhões, superando as cerca de 42 milhões registradas em 2024. O 1º Grau de Jurisdição recebeu 465.558 novos processos e promoveu o arquivamento de 463.237, evidenciando equilíbrio entre entrada e saída de demandas.

Entre as comarcas, Campo Grande liderou em volume de trabalho, com 207.632 processos distribuídos, 272.779 julgados, 449.647 despachos, 321.662 decisões interlocutórias e 20.143.642 movimentações processuais, além de 239.620 processos arquivados.

Dourados registrou 35.704 processos distribuídos e 35.455 julgados, enquanto Três Lagoas contabilizou 22.621 distribuídos e 19.556 julgados. Em Corumbá, foram 12.291 processos distribuídos, com 13.916 julgados e 13.802 arquivamentos, evidenciando a capacidade de reduzir o estoque processual.

Para o TJMS, os números representam um “avanço contínuo” da Justiça estadual, refletindo o compromisso com eficiência, celeridade processual e melhoria constante da prestação jurisdicional em todas as comarcas do estado.

