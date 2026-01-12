Menu
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados

Os dados divulgados hoje pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul mostram que, em 2025, a produtividade teve um crescimento de cerca de 9% em relação a 2024

12 janeiro 2026 - 13h23Vinícius Santos
Sistema do TJMS - Sistema do TJMS -   (Foto: Ilustrativa)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta segunda-feira (12/jan) o balanço da atuação em 2025, mostrando que os juízes estaduais julgaram 512.032 processos, um crescimento de cerca de 9% em relação ao ano anterior (2024), quando foram julgados 469.870 casos.

O levantamento também aponta aumento nas decisões interlocutórias, que passaram de 615.007 em 2024 para 671.351 em 2025, e nos despachos, que somaram 975.969, frente a 939.687 no ano anterior. 

O total de movimentações processuais alcançou 44,5 milhões, superando as cerca de 42 milhões registradas em 2024. O 1º Grau de Jurisdição recebeu 465.558 novos processos e promoveu o arquivamento de 463.237, evidenciando equilíbrio entre entrada e saída de demandas.

Entre as comarcas, Campo Grande liderou em volume de trabalho, com 207.632 processos distribuídos, 272.779 julgados, 449.647 despachos, 321.662 decisões interlocutórias e 20.143.642 movimentações processuais, além de 239.620 processos arquivados. 

Dourados registrou 35.704 processos distribuídos e 35.455 julgados, enquanto Três Lagoas contabilizou 22.621 distribuídos e 19.556 julgados. Em Corumbá, foram 12.291 processos distribuídos, com 13.916 julgados e 13.802 arquivamentos, evidenciando a capacidade de reduzir o estoque processual.

Para o TJMS, os números representam um “avanço contínuo” da Justiça estadual, refletindo o compromisso com eficiência, celeridade processual e melhoria constante da prestação jurisdicional em todas as comarcas do estado.

