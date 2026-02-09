Menu
MPMS lança versão atualizada de aplicativo para facilitar contato com a população

O App foi modernizado, tornando-se mais seguro e acessível, garantindo que informações cheguem com confiabilidade e permitindo acesso direto à Ouvidoria para denúncias

09 fevereiro 2026 - 14h54Vinícius Santos
Ferramenta está nas lojas de Android e IOS - Foto: Luiz Vinícius Ferramenta está nas lojas de Android e IOS - Foto: Luiz Vinícius  

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançou uma nova versão de seu aplicativo institucional, com melhorias que tornam o acesso mais moderno, seguro e ágil para a população. O objetivo é aproximar o cidadão das ações do órgão, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Entre as novidades estão a correção do sistema de notificações push, garantindo que informações importantes cheguem com confiabilidade e pontualidade, e o acesso direto à Ouvidoria pelo próprio aplicativo, simplificando o diálogo com o MPMS.

O aplicativo também ganhou um menu “Mais” dinâmico, que permite encontrar serviços com menos cliques, melhorias na visualização de notícias e uma reformulação na área de unidades, que reúne Procuradorias e Promotorias de Justiça, proporcionando uma leitura mais fluida.

Seguindo o compromisso com a proteção de dados, o MPMS reforçou os protocolos de segurança, garantindo um ambiente digital seguro e em conformidade com as boas práticas de privacidade.

Além disso, o aplicativo oferece diversas funcionalidades, como acesso ao MP Notícias e ao Diário Oficial do Ministério Público, ambos com notificações em tempo real, Consulta de Procedimentos, informações sobre Entidades Beneficiárias de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), MP Social, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), área de Transparência, integração com redes sociais e serviço de Plantão do MPMS.

O aplicativo do MPMS está disponível para download na Play Store (Android) e na App Store (iOS), permitindo que o cidadão tenha acesso rápido, seguro e prático a todos os serviços e informações do órgão.

