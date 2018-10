As UPAs e o serviço de limpeza estarão funcionando normalmente

A Prefeitura Municipal de Campo Grande informou que nas repartições públicas municipais, não haverá expediente no feriado. Apenas estarão com seu funcionamento normal os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

A capital possui quatro Centros Regionais de Saúde (CRS) localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.