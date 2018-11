Na quinta-feira, 29 de novembro, além de Elogio da Sombra (2016), que é uma produção de 14 minutos, será exibida também “Paralelas de aço” (2017), dirigida por Rachid Waqued. Haverá um bate-papo sobre a visibilidade da Mostra Sesc de Cinema para filmes fora do eixo com os diretores indicados 2018 e com Marinete Pinheiro, que participou na Mostra Nacional 2017.

Na sexta-feira, dia 30, será exibido o longa “Canta Dores do Pantanal – 50 anos do Grupo Acaba (2017)”, direção de Fábio Flecha.

Aldeia materna – Também haverá no sábado, 24, a Matinê Sesc Aldeia Materna, com exibição do longa “O começo da vida”, parceria com Video Camp. Nesta sessão especial, as mães podem ir acompanhadas de seus bebês de até 24 meses. O espaço é preparado para os pequenos com trocador, espaço baby e roda de conversa ao final de cada sessão.



Cine Sesc

No Cine Sesc, sessões de quarta, 28, às 15h e 19h vão exibir o longa nacional “Era o hotel Cambridge”, produção de 2017, dirigida por Eliane Caffé

Em Corumbá, nos dias 28 de novembro às 19h30 e 01º de dezembro às 15h, o Cine Sesc exibe o filme “Paterson”, sobre um pacato motorista de ônibus divide os momentos livre entre a vida em família e sua poesia inspirada na cidade e nos passageiros que encontra todos os dias. Classificação indicativa 12 anos. Para novembro, o Sesc Corumbá preparou uma seleção que passa pelos temas Fama, solidão, literatura e arte.

Serviço