Tocando Pop Rock, Banda V8 faz sucesso pelos bares da Capital

A banda caiu no gosto não só de quem mora em Campo Grande, mas em todo o Estado

Com um pouco mais de ano de estrada a Banda V8 está aí pra provar que nem só de sertanejo vive o campo-grandense. Tocando o melhor do Pop Rock nacional e internacional, a banda caiu no gosto não só de quem mora em Campo Grande, mas em todo o Estado.

Vocalista, João Carlos conta que já integrou várias bandas e ao se encontrar “parado” no meio musical começou a planejar algo novo. O sonho saiu do papel após, em um passeio de bicicleta, conversar com Murilo Fernandes, atual violonista.

“Nós nos conhecemos no ciclismo e começamos a trocar ideias sobre música. Ele falou que tinha um projeto que foi de encontro com o que eu sempre gostei e tinha em mente, de voltar a cantar e fazer um pop rock estilo anos 80 e 90”, conta.

A banda começou a tomar forma. No início em um formato acústico, apenas violão e cajon e o ensaios aconteciam nas casas do João Carlos ou do Murilo. Após decidirem o repertório, João conta que começou a postar os vídeos dos ensaios nas redes sociais e a aceitação foi surpreendente.

Foi quando vieram as primeiras propostas para tocar profissionalmente, primeiro e m um barzinho localizado na Rua Bom Pastor, na Capital, e depois um evento particular de motociclistas no município de Água Clara. Depois disso veio a necessidade de montar a banda completa.

Atualmente a banda conta com cinco integrantes. Além de João Carlos (vocalista) e Murilo (violonista), fazem parte da V8 Dom Batera (baterista), Juliano Gordão (baixista), Guilherme Carlute (guitarra). A banda faz cover e em seu repertório não faltam músicas de artistas como U2, Coldplay, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e muitos outros.

João Carlos explica que nenhum integrante “vive de música”, todos seguem suas profissões paralelamente e conciliar os shows com os empregos tem deixado a banda meio sem tempo de investir em produções autorais, mas isso é uma questão de tempo.

“Temos letras, composições do Dom, o baterista, mas no momento a gente está sem tempo de trabalhar em cima dessas letras por causa dos vários shows que a gente tem feito e da profissão que temos. Nós nãos somos músicos que vivem somente da música, cada um tem suas profissões distintas. Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros, o Murilo e o Dom são consultores de vendas, o Juliano é professor de história, o Guilherme é produtor musical”, conta.

A banda se apresenta em vários bares da cidade e atualmente está com apresentações fixas todos os sábados no Retirinho Restaurante. A V8 também se apresenta em eventos particulares como casamentos, formaturas e aniversários. Quem quiser contratar a banda pode entrar em contato com o João pelas redes sociais ou pelo telefone 99262-5414.