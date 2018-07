Campo Grande terá corrida de Stock Car em agosto

Depois de três anos, uma etapa da Stock Car voltará a ocorrer em Campo Grande no mês de agosto. A prova está marcada para acontecer no dia 19, no Autódromo Internacional da capital. Contudo, apesar da data, os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), já iniciaram a limpeza e manutenção do local.

A prova da principal categoria do automobilismo brasileiro foi confirmada pela Vicar, promotora do evento, e a parceria com a Fundação Municipal de Esporte (Funesp) será assinada na quarta-feira (18), às 11 horas, no Paço Municipal. A última corrida na capital ocorreu em outubro de 2015.

“Com o retorno dos grandes eventos de velocidade no Autódromo, a expectativa é de que o público volte a frequentar o espaço e recoloque Campo Grande no circuito nacional de competições esportivas”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Manutenção

Nesta semana serão realizadas corte de gramas, poda de árvores, limpeza e pintura dos pneus, pintura da pista e manutenção na iluminação. Os serviços na pista acontecem na próxima semana e na semana o evento.

Com 3.588 metros de pista, o Autódromo Internacional de Campo Grande receberá ainda no mês de julho a Copa Truck, prevista para o dia 29.