Duas partidas fecharam na manhã de domingo, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino.

O Comercial abriu a rodada diante do Misto precisando de um empate para ficar com o título. Mesmo assim venceu por 2 a 1 e se sagrou mais uma vez campeão feminino.

Lidiane e Jérica marcaram os gols do título colorado que será o representante do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Série B de 2018.

No outro jogo da rodada, o Operário goleou o Náutico por 8 a 0 e ficou com o vice-campeonato.