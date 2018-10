A 5° edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal - será realizada de 15 a 18 de novembro em Corumbá. Conforme a organização são esperados aproximadamente 1.200 atletas, distribuídos em seis modalidades. Fazem parte desta edição: corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike, maratona aquática, canoagem e demonstração de vôo livre.

As inscrições para participar do evento começam nesta sexta-feira (19.10), a partir das 12h, e podem ser feitas através do site oficial do evento. As vagas são limitadas.

A distribuição das equipes será feita pelas entidades esportivas que representam as modalidades no Estado e no País.

A proposta dos jogos de aventura, além de movimentar e divulgar a cidade, nacional e internacionalmente, também tem como objetivo fomentar a economia, a prática esportiva e acima de tudo, o turismo.

Ficam à disposição nos dias do evento médicos, bombeiros, equipes de segurança e toda a infraestrutura necessária e preparada para garantir conforto e tranquilidade aos participantes.

O Eco Pantanal Extremo acontece desde 2013, e se transformou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil, um encontro que reúne emoção, superação e esportes radicais com atletas nacionais e internacionais.

O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá em parceria com o Governo do Estado.

Para mais informações entre em contato com a Fundação de Esporte de Corumbá (Funec) pelo telefone (67) 3231-2886.